منوعات

اذا احد قالي منوره وش ارد ، الرد على منورة

اذا احد قالي منوره وش ارد ، الرد على منورة، عندما يقول لنا شخص ما منورة، فإنه يعبر عن ترحيبه وسعادته برؤيتنا وحضورنا، إن...

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